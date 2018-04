La paziente è obesa arrivano i vigili del fuoco per caricarla nell'ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, di supporto al 118, per alzare dal letto una signora obesa. A chiamarli ieri mattina verso le 12 l’equipaggio dell’ambulanza che si era recato nell’abitazione di via XX Settembre, nel centro cittadino, per soccorrere la donna e trasportarla in ospedale dove avrebbe dovuto effettuare degli esami. I due operatori hanno provato più volte a sollevarla ma da soli non ci sono riusciti. Hanno quindi chiamato i vigili del fuoco per farsi aiutare. In sei l’hanno sollevata e sdraiata sulla barella che poi i sanitari sono riusciti a caricare in ambulanza. La mobilitazione tra 118 e pompieri di fianco al fiume Misa in una zona molto trafficata ha attirato l’attenzione dei passanti, incuriositi.