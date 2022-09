Senigallia e la paura: ecco la situazione del fiume Misa questa mattina

SENIGALLIA - Le ferite sono aperte, apertissime. Dolore forte che non si può superare in dieci giorni e neanche in venti, si prova a ripartire ma con fatica, tanta fatica e inevitabilmente ogni allerta meteo, ogni pioggia, figuriamoci temporale, desta paura e preoccupazione. Così non solo a Senigallia ma in tutta la vallata del Misa e del Nevola che a 10 giorni da quel maledetto giorno ancora versa lacrime. Tante per il ritrovamento del corpo del piccolo Mattia e ancora cerca Brunella. Ecco la situaziond di questa mattina intorno alle 6,30 nei punti cruciali, ovvero ponte Portone, ponte del Duomo , ponte del Corso, ponte sulla Statale e ponte del Porto.