Paura alla Rocca: volano calci e pugni nella rissa tra tossicomani

SENIGALLIA - Lite tra tossici finisce a scazzottate. Hanno avuto paura nel tardo pomeriggio di mercoledì i passanti in piazza del Duca, nei pressi della Rocca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di supporto e un’ambulanza per soccorrere uno dei litiganti preso a pugni in volto. È rimasto ferito ma non grave. Tutto è iniziato nella mattinata quando al Sert una nota tossicodipendente ha avuto uno scontro con il fidanzato.È poi andata in caserma dai carabinieri per riferire che l’uomo le aveva messo le mani addosso per aggredirla. Solo una segnalazione senza denuncia. Nel pomeriggio poi il gruppetto si è ritrovato in una panchina del parterre della Rocca, ormai loro luogo di ritrovo. Il fidanzato si è arrabbiato con la sua ragazza, appena venuto a sapere che era stata dai carabinieri. A quel punto ha iniziato a strattonarla e in sua difesa sono intervenuti altri amici per impedire che la picchiasse. Per fermarlo lo hanno dovuto prendere a pugni. Nella concitazione il ferito ha scagliato una bottiglia di birra a terra. Gesto che ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Il ferito è andato poi al pronto soccorso. Nulla di grave. Il referto non è stato trasmesso ai carabinieri. Non essendo la prognosi alta non potranno infatti procedere d’ufficio e per un’eventuale denuncia servirà una querela, che i diretti interessati non vogliono sporgere. Resta tuttavia l’ennesimo episodio che preoccupa residenti e quanti passano nei pressi di uno dei luoghi simbolici della città.