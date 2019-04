Momenti di grande paura Due persone ferite nello scontro fra tre auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Questa mattina intorno alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia - in zona Borgo Catena - per un incidente stradale. Tre vetture si sono scontrate tra di loro, due persone nello scontro rimanevano leggermente ferite e sono così state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente, di cui una alimentata a gas metano.