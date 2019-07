Passeggia tranquillamente â€‹in mutande e ciabatte: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il caldo di questi giorni fa brutti scherzi:, i carabinieri sono dovuti intervenire ieri pomeriggio in via Raffaello Sanzio a Senigallia per un uomo che girava in mutande. Poco distante dalla chiesa della Pace è stato notato in ciabatte e slip, uscito così da casa. E’ stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari per accompagnarlo in ospedale. Probabilmente il gran caldo di questi giorni ha giocato un brutto scherzo. I vicini l’hanno descritto come un signore senza alcun problema e non sapevano spiegarsi il motivo di quel gesto dettato, probabilmente, da un momento di scarsa lucidità, che non è passato inosservato.