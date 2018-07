Il parchimetro prende i soldi ma non rilascia i ticket e fioccano le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Parchimetro difettoso e dispettoso sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. I soldi li prendeva ma senza rilasciare il ticket per la sosta. Dopo aver segnalato il disguido alla polizia locale, un automobilista ha messo un avviso per evitare che altri si vedessero prendere le monete senza ricevere in cambio il tagliando da esporre sull’auto. Disagi proseguiti per tutto il weekend con grandi arrabbiature per le vittime.