Parcheggio dell'antistadio Bianchelli, si allestisce l’area per fare i tamponi

SENIGALLIA - Chiuso ieri mattina il parcheggio dell’antistadio Bianchelli, dove sono iniziate le operazioni di allestimento del punto tamponi. Nella tarda mattinata è arrivato un container che dovrà rimanere fisso per il periodo in cui si renderà necessario mantenere attivo il servizio.

Verrà poi predisposta una copertura per consentire agli operatori sanitari di ripararsi dalle intemperie. Il parcheggio dell’antistadio è stato richiesto dall’Asur al Comune per poter aumentare l’attività dei tamponi, vista l’impennata di positivi che si sta registrando soprattutto in città. Un servizio che non è mai stato interrotto, infatti si svolgeva finora nel parcheggio di via Campo Boario vicino al poliambulatorio ma con numeri decisamente più ridotti. Di fronte alla richiesta arrivata dall’Asur, il sindaco Olivetti ha subito messo a disposizione il parcheggio per consentire di avviare quanto prima il servizio.

Da domani dovrebbe entrare a pieno regime quindi l’attività che si svolgerà, come nel dicembre 2020. Le automobili potranno accedere con le persone che dovranno sottoporsi al tampone. In questi giorni il parcheggio resterà chiuso quindi per la sosta ma solo per consentire l’allestimento. L’azienda sanitaria ha infatti concordato con l’Amministrazione comunale di lasciare libera parte del parcheggio per le festività natalizie, trattandosi della più grande area di sosta al servizio del centro storico. Oggi (14-20) invece sarà vietata la sosta nel parcheggio di piazza Simoncelli, per effettuare i lavori della segnaletica.

