Parcheggiatori abusivi minacciosi con le donne: «Se non paghi, devi portare via la macchina»

SENIGALLIA - Ragazze aggredite verbalmente dai parcheggiatori abusivi che vietano di sostare all’ex Pesa senza pagare. Pretendono che il loro tempo venga retribuito ma se la prendono solo con le donne. È accaduto negli ultimi giorni a giovani ragazze. «Se non paghi, porti via la macchina», è quanto si sono sentite rivolgere, dopo aver spiegato che spiccioli non ne avevano. Uno di loro pretendeva di accompagnarle a prendere i soldi. Situazioni incresciose nonostante la grande attività delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.

LEGGI ANCHE:

Senigallia, auto graffiate e gomme bucate. Piazzale Morandi torna nell’incubo dei vandali seriali

Senigallia, sorpresi altri due parcheggiatori abusivi. Scatta la multa

Nulla che facesse temere per le giovani prese di mira. Nessuna situazione di pericolo imminente ma la scocciatura di non essere libere di parcheggiare in uno spazio gratuito e sentirsi obbligate a pagare anche solo un euro. L’aggressività degli stranieri nei parcheggi, in particolare all’ex Pesa pubblica di viale Leopardi, è stata segnalata alle forze dell’ordine che stanno intervenendo. C’è da dire che episodi particolarmente sgradevoli, come l’insistenza nell’ottenere il denaro, e il divieto di sosta, non sono stati denunciati.

Resta sempre il solito problema di lamentele fatte a voce oppure che finiscono come sfogo sui social. Nei giorni scorsi era stato segnalato anche un parcheggiatore che si era offerto di andare a comprare due birre a dei minorenni vicino alla stazione ferroviaria trattenendo il resto di 5 euro. In questi giorni di festa la presenza degli stranieri nei parcheggi è aumentata anche se in alcuni orari della giornata, dopo il passaggio delle forze dell’ordine, spariscono per poi tornare. Probabilmente sono arrivati i rinforzi dal momento che trovare un parcheggio di questi giorni è davvero un’impresa e per loro gestire i pochi disponibili può diventare vantaggioso. La raccomandazione delle forze dell’ordine è di chiamare subito quando si verificano episodi di aggressioni verbali e minacce per consentire loro di fermare i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA