Tornano dopo il lockdown i parcheggiatori abusivi: uno era recidivo e irregolare, denunciato

SENIGALLIA - Sono tornati i parcheggiatori abusivi soprattutto nell’area antistante lo stadio Bianchelli, dove giovedì pomeriggio i carabinieri ne hanno denunciato uno. Era infatti recidivo. Un fenomeno, quello degli stranieri presenti a ridosso dei parcheggi, che la pandemia aveva quasi fatto sparire e che si ripresentava solo durante la stagione estiva. Invece nel parcheggio dello stadio hanno ripreso ad esercitare già adesso seppure ancora non come ai vecchi tempi.

Quello denunciato dai carabinieri è un cittadino di origini senegalesi di 53 anni, che era già stato sanzionato per aver esercitato abusivamente l’attività di parcheggiatore in passato.

Gli accertamenti

Essendo recidivo nella violazione è stato denunciato, come prevede la normativa in questi casi. Inoltre, essendo irregolare sul territorio italiano, è stato invitato dalla Questura, subito informata, a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Con il ritorno dei parcheggiatori abusivi, puntuale è arrivata la risposta dei carabinieri che sono riusciti a fermare il 53enne clandestino con un passato già da parcheggiatore. All’arrivo delle forze dell’ordine spesso si danno alla fuga ma lui, evidentemente, non si era accorto in tempo. I militari gli hanno contestato l’illecita attività avendolo visto indicare ad un automobilista un parcheggio libero, a conferma di ciò che stesse realmente facendo nel parcheggio.

Il presidio del territorio

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Intanto i militari sono sempre in prima linea anche sugli accertamenti dei veicoli che circolano in città e nell’hinterland. Proprio qui, nel Comune di Ostra, una pattuglia ha sorpreso un giovane alla guida senza patente, perché mai conseguita, che si trovava al volante di un’automobile sprovvista di assicurazione. L’accertamento è stato effettuato sempre giovedì ma in serata in una strada di Ostra. Il giovane controllato è un ragazzo residente ad Ostra di 29 anni. E’ stato fermato nel corso di un controllo stradale. Durante la verifica dei documenti è risultato sprovvisto di patente di guida. Non l’aveva mai conseguita e il veicolo non era coperto da polizza assicurativa. Due gravi infrazioni. Il 29enne è stato sanzionato amministrativamente, ai sensi degli articoli 116 e 193 del Codice della strada, per una somma complessiva di 6mila euro circa ed il veicolo è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo. Potrà essere recuperato una volta che il proprietario avrà provveduto ad assicurarlo. Il giovane invece potrà rimettersi alla guida di un mezzo solo dopo aver conseguito l’esame per ottenere la patente. Nel frattempo dovrà pagare le multe.

