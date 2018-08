I parcheggiatori abusivi girano i cartelli di divieto di sosta: fioccano le multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cartelli della polizia locale su viale Leopardi per informare i centauri indisciplinati. I veicoli in sosta selvaggia verranno fotografati, sanzionati e rimossi. Quando possibile previsto anche un vigile fisso. Sembra incredibile che l’ampio marciapiede, che passa davanti agli uffici comunali dell’ex Gil e conduce fino alla centrale piazza Saffi, venga continuamente scambiato per un parcheggio. Il problema riguarda le moto ma capita di trovarci anche le automobili. Non sono di aiuto i parcheggiatori abusivi che, dopo aver girato i cartelli, hanno garantito che i vigili non avrebbero sanzionato. Salvo poi svignarsela all’arrivo delle pattuglie. Sono stati proprio i multati ad arrabbiarsi con i vigli urbani, sostenendo che, per il parcheggio in divieto, avevano pagato un 1 euro e a volte anche 2 quando gli spazi erano pochi, ricevendo la garanzia di essere immuni dalle multe. Hanno riferito di essere stati proprio invitati dagli stranieri, che sbracciavano, e che i divieti erano girati.