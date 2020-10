Parcheggiatore abusivo strattona un carabiniere durante un controllo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Marzocca hanno arrestato un cittadino senegalese, classe ’65, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel Comune di Senigallia, lo hanno sorpreso in piazza Simoncelli mentre esercitava senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore. A quel punto si sono avvicinati per identificarlo, ma l’uomo, per sottrarsi al controllo, ha strattonato e spinto uno dei carabinieri, causandogli delle ferite ad una gamba. A quel punto gli altri militari presenti lo hanno bloccato e subito condotto in caserma. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Inoltre è stato denunciato per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, reato per il quale era stato già denunciato un anno fa. Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona.

