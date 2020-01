Parcheggiatore abusivo reagisce ad un controllo: è un clandestino e quindi sarà espulso

SENIGALLIA - Arrestato dai carabinieri un parcheggiatore abusivo, per aver reagito cercando di sottrarsi ad un controllo. Essendo clandestino, come poi è emerso, non voleva essere identificato. È stato sorpreso dalla pattuglia dell’Arma di Marzocca mercoledì pomeriggio mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore all’ex pesa pubblica di viale Leopardi.

Un’area per la sosta particolarmente monitorata negli ultimi tempi. Appena i carabinieri hanno provato ad avvicinarsi l’uomo, un senegalese di 40 anni, si è dato a precipitosa fuga, spintonando i militari per sottrarsi al controllo, ma è stato inseguito e raggiunto subito dopo nelle vie del centro storico. Durante i successivi controlli è emerso che il senegalese era stato già contravvenzionato, per lo svolgimento della stessa attività abusiva, nel mese di gennaio del 2019. Essendo recidivo è stato denunciato. Inoltre è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì mattina, dopo la convalida dell’arresto, è stato condotto in questura, in quanto è emerso che il senegalese non è regolare sul territorio nazionale. Essendo clandestino gli è stata notificata un’espulsione con ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.

