SENIGALLIA Ridotte le previsioni d’incasso per i parcheggi, nonostante da giugno scatteranno gli aumenti per la sosta estiva. Riguarderanno, in particolare, un euro in più al giorno nei parcheggi scambiatori e nell’abbonamento giornaliero. Nella variazione di bilancio, che domani approderà in consiglio comunale, la previsione di 1.350.000 euro per i parcheggi a pagamento è stata ridotta di 150mila euro, scendendo quindi a 1.200.000 euro.

La spesa



E’ stata invece inserita la spesa di 231.500 euro in favore di Senigallia Servizi, azienda speciale del Comune che si occuperà della gestione della sosta. «Gli introiti dei parcheggi sono stati calcolati molto prudenzialmente – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità – tenendo conto del trasferimento del servizio a Senigallia Servizi, che dovrà assumere 7 ausiliari del traffico e prepararsi dal punto di vista organizzativo».

Nel bilancio di previsione 2024 non era ancora contemplato il passaggio della gestione dei parcheggi a pagamento a Senigallia Servizi, approvato nell’ultimo consiglio comunale. Ecco perché è stata ridotta la stima dell’incasso, considerando questo passaggio che avverrà dal 15 giugno, giorno un cui entrerà in vigore la sosta a pagamento sulla riviera. Nel totale degli introiti sono considerati anche i parcheggi del centro storico, in vigore tutto l’anno. Gli aumenti che scatteranno quest’anno, a metà giugno, sul lungomare e vie limitrofe riguardano quindi 1 euro in più nell’abbonamento giornaliero (da 8 a 9 euro), mentre il mensile passa da 156 a 165 euro. Nei parcheggi scambiatori si pagheranno 4 euro al giorno e non più 3 e i camper spenderanno 7 euro anziché 6 al giorno. Aumenti che riguardano esclusivamente la sosta estiva. L’inizio è stato posticipato dal 1° al 15 giugno per non interferire con il caos previsto in occasione del raduno europeo delle Harley Davidson, e la fine prolungata dal 15 al 30 settembre. Quest’anno ci saranno meno posteggi a disposizione nell’area ex Sacelit perché una parte è stata occupata dal cantiere edilizio della vicina area portuale, ma altri posti blu verranno realizzati nel parcheggio dell’ex Tucano che fino alla scorsa estate erano liberi.



Le variazioni



«Nel totale le aree di sosta blu sono più o meno le stesse – prosegue l’assessore – le variazioni sono veramente minime». Ciò che aumenterà saranno i controlli perché Senigallia Servizi metterà a disposizione 7 ausiliari del traffico. Sarà più difficile, quindi, farla franca per i furbetti. Gli incassi delle multe però non sono previsti nel capitolo dei proventi della sosta, bensì nel totale delle sanzioni che, per il 2024, sono stimate in 2 milioni e 300mila euro. «Gli accertamenti degli ausiliari del traffico finiscono nel totale delle multe della polizia locale – conclude l’assessore Regine – perché loro eseguono solo l’accertamento della violazione e dipendono funzionalmente dalla polizia locale anche se stipendiati da Senigallia Servizi». A notificare le sanzioni, che faranno seguito ai loro accertamenti, sarà infatti la polizia locale.