Parapiglia durante il derby la zuffa scoppia sugli spalti Pugno in faccia a un anziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Clima teso ieri al Bianchelli fresco di restyling, dove si è scatenata una zuffa negli spalti tra tifosi della Vigor e del Barbara, le squadre in gara nel pomeriggio. Il pareggio con cui la partita si è conclusa è stato parecchio sofferto e non ha accontentato nessuno delle due tifoserie che puntavano ad una vittoria. Finalmente in casa per la Vigor, tornata a giocare nello stadio comunale cittadino, riconsegnato in settimana al termine dei lavori per la la sostituzione del campo sintetico. Nessun grave ferito durante il parapiglia in cui sono volati anche pugni in volto. Uno ha colpito un anziano che, stordito, è stato scortato fuori dallo stadio da alcune persone.