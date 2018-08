Disinfestazione contro zanzare e pappataci Ecco il programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nei prossimi giorni è in programma un nuovo intervento di disinfestazione da zanzare e pappataci su tutto il territorio comunale. Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 agosto l’intervento riguarderà tutto il lungomare e la città (centro storico, Piano regolatore, Vivere Verde, Cesanella, Cesano, Saline, Ciarnin, Borgo Coltellone, Borgo Ribeca, Borgo Catena, Borgo Mulino, Borgo Bicchia), mentre nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 agosto saranno interessate tutte le frazioni (Marzocca, Montignano, Castellaro, San Silvestro, Sant’Angelo, Grottino, Filetto, Bettolelle, Vallone, Borgo Passera, Cannella, Roncitelli, Scapezzano, Brugnetto). Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno orientativamente tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino.Quello utilizzato, è un prodotto innocuo per persone e animali e agisce solamente sugli insetti bersaglio. Tuttavia, a puro titolo precauzionale, nelle notti sopracitate, si invitano i cittadini a osservare i seguenti accorgimenti: mantenere chiuse porte e finestre, ritirare gli indumenti posti ad asciugare all’aperto, tenere in casa i propri animali domestici, lavare frutta e verdura provenienti da orti privati.In caso di pioggia gli interventi verranno posticipati alle notti successive. Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti nueri: 800 173019 - 073786545. Al fine di rendere più efficace l’azione di disinfestazione, si invita la cittadinanza a consultare sul portale istituzionale www.comune.senigallia.an.it l’apposito vademecum contenente le istruzioni e le buone pratiche da assumere in ambito privato per prevenire e contrastare la presenza degli insetti (Ordinanza 2018/201).