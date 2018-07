Panni stesi sul marciapiede e la vicina di casa chiama i vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite tra vicini per uno stendino a Scapezzano in via Costa dove è arrivata la polizia locale. A chiamarla più volte per la presenza della biancheria stesa sul marciapiede è stata una residente. Una questione di decoro che non poteva tollerare e, dopo aver discusso con la vicina di casa, chiedendole di rimuoverlo ma senza riuscirci, si è quindi affidata alla polizia locale. Sul posto è arrivato il vigile di quartiere che ha dato ragione alla signora che si era lamentata.Lo stendino infatti si trovava sul marciapiede e non ci poteva stare. Suolo pubblico dove non è possibile stendere il bucato. La proprietaria ha provveduto quindi a rimuoverlo ma poi su Facebook si è sfogata, non trovando così indecoroso il suo bucato rispetto alle condizioni in cui versano alcuni scorci di Scapezzano, compreso il giardino della sua vicina di casa.