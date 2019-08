Provoca pandemonio al bar: straniera multata per ubriachezza molesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Sono dovuti intervenire i carabinieri in un bar sul lungomare Italia a Marzocca, nella notte tra giovedì e venerdì, per allontanare un’ubriaca. È stata poi sanzionata per ubriachezza molesta. La donna, probabilmente al termine di una allegra serata dopo un eccessivo consumo di bevande alcoliche, si aggirava, in evidente stato di ubriachezza, schiamazzando e arrecando disturbo agli ultimi avventori presenti nel locale.I carabinieri, intorno all’una sono stati chiamati del titolare del locale. I militari del Radiomobile, con una “gazzella” prontamente hanno raggiunto il locale. Vista la situazione, pazientemente hanno calmato la donna, una straniera di 55 anni, che è stata poi accompagnata in caserma per i necessari accertamenti. Terminati i controlli è stata sanzionata per ubriachezza molesta.