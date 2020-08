Palloncini e rose bianche per l’addio a Christian

SENIGALLIA - “Resterai per sempre nel nostro cuore, buon viaggio piccolo “Cry Cry”. Firmato: le tue maestre. E’ il cartello affisso di fianco alla chiesa della Cesanella ieri mattina, durante il funerale di Christian Durazzi, il bambino di 6 anni morto giovedì mattina in un incidente stradale. Proprio una delle maestre al termine della funzione ha voluto leggere una lettera. «Insegnaci Christian ad ascoltare il rumore del mare, dove troveremo la tua voce quando vorremo ascoltarti. Insegnaci ad andare avanti, a sognare perché è nei sogni che ci potremo incontrare. Ciao angelo nostro». Nel corso della celebrazione anche le profonde note di Ennio Morricone. Prima che la piccola bara bianca, ricoperta di rose bianche, lasciasse la chiesa per raggiungere il sagrato ancora parole cariche di amore per il piccolo Christian, udite da quanti sono dovuti rimanere all’esterno.

“Ciao amore”, “ciao amore mio”, “ciao amore di mamma”. Ad accompagnarlo verso la sua eterna dimora anche la sua maglia della Vigorina, la squadra di calcio dove da due anni Christian giocava. Tutti presenti i suoi compagni, allenatori e dirigenti. Con la divisa blu gli alunni dell’istituto “Giacomelli” che frequentava. Al termine della cerimonia, che in molti hanno dovuto seguire sul sagrato e addirittura nel parco antistante, sono stati lanciati in aria tanti palloncini bianchi. A trovare parole di conforto per la famiglia, per i genitori Giacomo e Romina, è stato il parroco don Mario. Presente all’esterno anche la polizia locale.

