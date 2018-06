Al palasport di Senigallia sfilano i campioni con Zorzi e Materazzi

Tutti i premiati

SENIGALLIA - È il giorno de “Lo sportivo dell’anno”, ma le previsioni meteo cambiano la sede: appuntamento stasera alle 21 al Palasport di Via Capanna, non più al Foro Annonario. Senigallia si appresta alla gran serata di gala dello sport. Come ogni anno sarà premiato lo Sportivo dell’anno di Senigallia, eletto Emiliano Paparella, il cestista della Goldengas, e come sempre sarà una serata ricca di fascino e interesse grazie alla partecipazione annunciata di due grandi campioni che sul palco racconteranno le straordinarie vicende sportive che hanno vissuto. Sono Marco “Matrix” Materazzi, difensore goleador della Nazionale di calcio campione ai Mondiali di Germania 2006, e Andrea “Zorro” Zorzi, uomo di punta degli azzurri della pallavolo che per un decennio vinsero tutto, compresi i Mondiali di Rio 1990 e Atene 1994.Insieme ad Emiliano Paparella, il cestista della Goldengas eletto “Lo sportivo dell’anno”, saranno premiati seconda e terzo classificato: la judoka Carolina Mengucci e il calciatore Enrico Magi Galluzzi. Tre gli “Sportivi Junior”: Margherita Frulla, Lorenzo Bronzini e Diego Goretti. Premio Speciale della Commissione ad Alberto Oliveti, ex cestista oggi presidente della Fondazione Enpam. Premio alla carriera alla memoria del presidente della Polisportiva Stefano Pompei, mentre il Premio Ussi Adelio Pistelli andrà ad Andrea Zorzi. Due le squadre promosse: l’Audax 1970 che sale in Serie C1 di calcio a 5 e la Pallacanestro Senigallia Giovani che ha invece conquistato la Serie D. Spettacolo garantito anche con le scuole finaliste nazionali all’Olimpiade della Danza: la media Marchetti, il Liceo Perticari, l’Istituto Panzini e i campioni italiani del Liceo Medi. Saranno presenti anche le ginnaste della Polisportiva.