Non vuole pagare la corsa dopo la discoteca: si spoglia e sfida il tassista a fare a pugni

SENIGALLIA - Scrocca la corsa fino a Falconara poi strappa una banconota davanti al tassista e si spoglia, sfidandolo a fare a botte. È accaduto sabato notte. I tassisti sono stanchi e stanno pensando di sospendere il turno notturno perché per loro è solo una rimessa oltre a creare problemi. La folle prova di coraggio dei due ragazzi seduti sui binari, ripresi con il cellulare dagli amici, è solo l’ultimo episodio. Il più grave di una lunga serie che ha come protagonisti un 18enne senigalliese e l’amico rimasto ignoto, essendo scappato facendo perdere le proprie tracce. «I due ragazzi che chiacchieravano seduti sui binari sono quanto di più allarmante sia mai accaduto – spiega Mirco Marchionni, tassista – oltre al fatto che spesso attraversano la strada o i binari senza guardare. Non dobbiamo aspettare che accada di nuovo una tragedia, visto che qualche anno fa un ragazzo è morto travolto da un treno. Serve un presidio fisso nella notte tra sabato e domenica, magari fatto a turno tra le varie forze dell’ordine e i vigili urbani».

La gente ubriaca litiga, c’è chi si droga nei bagni dove vengono trovate siringhe. Una situazione non più gestibile e pericolosa per i ragazzi che rischiano. «Per noi il sabato notte non è più conveniente – prosegue – io non lo farò più. Oltre a fare da badanti ai ragazzi ubriachi, chiamando le forze dell’ordine per evitare che si facciano male, spesso non riusciamo nemmeno ad essere pagati».

L’ultima volta proprio sabato notte. «Ho portato un ragazzo che usciva dalla discoteca a Falconara - racconta – quando siamo arrivati a casa non mi ha voluto pagare. Ha preso una banconota e l’ha stracciata poi si è spogliato perché voleva fare a cazzotti. Me ne sono andato ma ho perso dei soldi che mi spettavano. Noi siamo lì per lavorare e non è la prima volta che perdiamo i soldi della corsa con ragazzi per evitare di litigare e far degenerare la situazione».

Se non ci fossero stati i tassisti sabato notte quei due ragazzi seduti sui binari avrebbero rischiato davvero grosso. «Non li avevamo visti perché eravamo nella nostra postazione che dà le spalle ai binari – conclude Marchionni – dei ragazzi che passavano ci sono venuti a chiamare». Sono stati portati fuori di peso poi si sono allontanati. Uno di loro è riuscito a scappare. L’altro, visibilmente più ubriaco, è stato poi affidato alle cure dei sanitari che l’hanno scortato al pronto soccorso. È un senigalliese di 18 anni. In quanto maggiorenne i suoi genitori ignorano il rischio che ha corso quella notte. Nessuno infatti li ha informati e la vicenda si conclude senza conseguenze. Nell’incoscienza, derivante dal troppo alcol probabilmente, i due giovani non si sono resi conto di aver messo in pericolo la propria vita se un treno fosse transitato.

