«Pagami o metto in giro le tue foto». L’hacker chiede il riscatto in bitcoin

TRECASTELLI - Dopo giorni con la posta elettronica bloccata riesce finalmente ad entrare ma trova una strana email. Un hacker la informa di essere stato lui a mandarle in tilt l’account e di essere in possesso di informazioni riservate che avrebbe diffuso. Per il suo silenzio chiedeva 300 euro e in una successiva comunicazione avrebbe riferito come. L’email proveniva dal suo stesso indirizzo, come se a mandarsela fosse stata proprio lei. È accaduto ad una senigalliese che ne ha parlato con le forze dell’ordine. Le hanno suggerito di cambiare la password, cosa che ha fatto, informandola che comunque quella dell’hacker è solo una scusa per spillare soldi.Non si tratta di hacker ma di truffatori che fanno leva sul timore di vedersi violata la privacy sperano di ottenere denaro. Nella posta elettronica la donna non aveva nulla di personale e non si è allarmata più di tanto. Non ha abboccato e non l’ha fatto nemmeno una donna di Trecastelli che ha ricevuto una email simile. Ha voluto condividere la sua esperienza nel gruppo Facebook “Sei di Trecastelli se” per sapere se era accaduto ad altri e mettere in guardia. «Vorrei sapere se a qualcuno di voi è arrivata una mail di questo tipo – scrive - mi chiede di pagare 850 euro in bitcoin altrimenti usa mie foto, le fa apparire porno e le invia ai miei contatti se non pago entro 48 ore dal ricevimento della mail. Allora dico ai miei contatti: se vi arrivano foto porno da parte mia sappiate che non ho pagato e non sono io». Nella zona di Trecastelli sembra sia stata l’unica. Non sempre purtroppo sono scherzi perché a volte chi riceve questa email va nel panico e versa le somme richieste seguendo le indicazioni. A Senigallia e dintorni non risulta comunque che qualche donna abbia pagato. La email arrivata alla signora di Trecastelli recita così: «Sono un hacker che ha violato la posta elettronica. Hai inserito la password e l’ho intercettata». Poi seguono le indicazioni su cosa vuole e come.