Va in overdose nel bagno della stazione: salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Choc nel bagno della stazione ferroviaria, dove è stato trovato un 42enne privo di sensi. Era in overdose. Sul posto un’ambulanza, che l’ha soccorso e scortato in ospedale, dove si è ripreso, e la polizia che sta indagando sull’ennesimo caso di overdose in città. Nei giorni scorsi era già accaduto dentro il Misa. Gli agenti hanno aumentato i controlli nel weekend appena concluso. Alla stazione hanno bloccato un pakistano di 33 anni residente ad Ancona, che nello zaino aveva tre grammi di hashish. È stato segnalato in Prefettura come assuntore, insieme ad un 25enne senigalliese trovato con due grammi di hashish sul lungomare Alighieri e altri tre ragazzi che avevano due grammi di hashish. Erano a bordo di un’auto in sosta al Vivere Verde. Al conducente è stata ritirata la patente.