Mangialardi fa abbassare le tariffe del parcheggio:ecco quanto costerà la sosta

SENIGALLIA - Troppo alte le tariffe per il parcheggio dell’ospedale e il Comune è intervenuto per chiedere di abbassarle. «Abbiamo chiesto all’impresa di rimodulare le tariffe che sono state diffuse la settimana scorsa – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi –, quindi abbiamo ottenuto 70 centesimi l’ora, pur mantenendo i primi 30 minuti gratuiti, la notte sarà gratuita e nei festivi la tariffa sarà dimezzata». Ieri il parcheggio è stato chiuso per realizzare la segnaletica. «Non credo riescano ad attivare il pagamento già dal 1 novembre come avevano annunciato – prosegue Mangialardi – perché devono installare il sistema di videosorveglianza, l’illuminazione e quindi c’è ancora del lavoro ma entro la prima settimana di novembre partirà». Il caso ieri è approdato in consiglio comunale tramite un’interrogazione presentata dal consigliere Mauro Gregorini, che chiedeva garanzie per i dipendenti.

«Intanto si tratta di una questione privata – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi –, perché l’area è di un privato ed è gestita da una società privata. Non ci possiamo occupare delle difficoltà dei dipendenti comunali, di cui si occuperà l’Asur, i dipendenti comunali che sono tanti non hanno alcun tipo di agevolazione». Pur mantenendo il parcheggio tra via Po e Stradone Misa, i dipendenti pagheranno 27 centesimi circa al giorno.

«Vorrei sottolineare - aggiunge il sindaco – che ci guadagna né il Comune né la Curia, proprietaria dell’area, e inoltre l’impresa assumerà quattro persone che si daranno il turno all’ingresso». Critica al riguardo la Cisl funzione pubblica. «Un problema per gli utenti quello del parcheggio a pagamento – si legge in una nota diramata ieri - ma che mette in difficoltà anche i circa 700 dipendenti che tutti i giorni dell’anno si recano al lavoro presso il nosocomio. Le proposte di tariffe agevolate per i dipendenti avanzate dalla società che gestisce il parcheggio, anche se interessanti, costituiscono comunque un peso per il reddito dei lavoratori che non trova paragone con le altre strutture ospedaliere dell’area vasta, tutte con parcheggio gratuito. Chiediamo alla direzione di Area Vasta un incontro urgente per verificare insieme l’utilizzo di altri spazi che consentano il parcheggio del personale dipendente».

