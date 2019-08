Orrore in strada: grosso cane ​senza guinzaglio sbrana un gatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sbranato un gatto in via Tevere da un cane di grossa taglia lasciato sciolto. Non un caso isolato perché è accaduto altre volte nell’indifferenza dei padroni che, ignorando la legge che obbliga il guinzaglio, continuano imperterriti a lasciarli liberi.Le famiglie sono costrette a tenere i figli in casa, non mandandoli al vicino parco, per il timore che possano aggredire anche i bambini. Due volontarie del gattile hanno scritto al sindaco, di fronte al grave episodio in cui a farne le spese è stato un micio domestico. «Segnaliamo che sabato in zona lungofiume parco via Tevere un gatto di proprietà è stato assalito e ucciso da un cane sciolto – scrivono nella lettera inviata a Mangialardi -. Sono luoghi di passaggio e di sgambatura per cani anche di grossa taglia, a volte lasciati senza guinzaglio, come la normativa prevede. Siccome parco e sentiero sono frequentati da bambini oltre che da piccoli animali ravvisiamo un pericolo anche per la loro incolumità. Pertanto – aggiungono preoccupate - chiediamo controlli ed eventuali sanzioni ai padroni incivili e non rispettosi dei luoghi pubblici e della vita degli altri esseri viventi».