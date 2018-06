Sarà operata domani la signora di 82 anni soccorsa da Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Verrà operata domani la 82enne caduta dalla bicicletta in via Anita Garibaldi sabato mattina. E’ caduta a causa del manto stradale sconnesso per colpa delle radici di pino che hanno reso la via un percorso ad ostacoli. Il figlio Massimo Balducci annuncia che chiederà un risarcimento al Comune. “Stava andando verso il centro quando è caduta a causa del manto stradale rovinato dalle radici dei pini – spiega – ho già contattato il Comune per segnalarlo poi ci penserà l’assicurazione. Domani mia madre si dovrà operare: ha riportato tre fratture una al polso destro e le altre alla spalla e caviglia sinistra”. I primi ad intervenire per soccorrerla sono stati alcuni ciclisti in gruppo, tra loro c’era anche Roberto Mancini, l’allenatore della nazionale. “Non ho fatto in tempo a ringraziarlo perché poi lui e gli altri quando è arrivata l’ambulanza sono andati via – conclude - così ho messo il post su Facebook”.