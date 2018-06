Lavoro nero e clandestini Blitz della polizia: 5 arresti, 23 denunce e 16 espulsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senigallia - E' di 5 arresti, 23 denunce e 16 espulsioni l'esito dell'operazione 'Ghost' condotta dal Commissariato di Senigallia in collaborazione con i vigili del fuoco, la polizia locale e l'ispettorato del lavoro di Ancona per contrastare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e del lavoro. Sequestrati anche 7 laboratori artigianali dove sono state riscontrate gravi carenze a livello di sicurezza. E' in corso una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'operazione.[Notizia in aggiornamento]