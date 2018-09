Operaio travolto e schiacciato dal camion Fratturate entrambe le gambe, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un incidente sul lavoro questa mattina in una officina a Cesano tra Senigallia e Monterado dove un socio-operaio è rimasto schiacciato sotto il camion riportando la frattura di entrambe le gambe. Immediati i soccorsi, l'uomo è stato traferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono serie ma non sembra in pericolo di vita.