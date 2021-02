Avanti tutta con i vaccini, è la volta dell’Opera Pia dove un operatore è stato trovato positivo

SENIGALLIA - Prosegue la campagna di vaccinazione nelle case di riposo. Ieri è stata la volta dell’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia dove tutti gli ospiti sono tornati negativi. Un operatore positivo è stato trovato durante l’attività di monitoraggio.

Codice verde per la struttura quindi dove sono state vaccinate ieri 242 persone, di cui 131 operatori e 111 ospiti. Gli anziani tornati negativi verranno vaccinati tra qualche giorno. «La direzione ringrazia l’équipe medica e infermieristica del Distretto sanitario – interviene Mario Vichi, presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti -, i medici di base che si sono resi disponibili e il nostro personale che si è prodigato per l’organizzazione della giornata, un percorso lungo e impegnativo».



Continua Vinchi: «Un grazie particolare al direttore del Distretto di Senigallia, il dottore Alessandro Marini che da mesi ci sta seguendo assieme al suo collaboratore, il dottor Izzicupo, nel percorso impegnativo e a volte drammatico del contagio. Ora ne stiamo vedendo la conclusione e confidiamo che l’immunizzazione ci possa riportare, quando sarà completata la campagna vaccinale, fiducia e speranza».

Ringraziamenti il presidente li ha estesi a tutte le istituzioni che hanno collaborato per aiutare la struttura ad uscire dall’emergenza. «Ora confidiamo veramente, anche dietro la spinta dei vaccini, che la cultura della responsabilità si diffonda tra i cittadini – conclude Mario Vichi - con comportamenti che permettano di allontanare i contagi».

È la sesta casa di riposo del Distretto sanitario di Senigallia dove è stata effettuata la vaccinazione. Le prime tre sono state quelle di Arcevia, Corinaldo e Ostra poi, dopo una pausa dovuta alla carenza di dosi, l’attività è ripresa a Serra de’ Conti, Trecastelli e ieri nella prima residenza per anziani di Senigallia. I vaccini all’Opera Pia Mastai Ferretti sono stati svolti in due turni, la mattina ne sono stati eseguiti 154 e il pomeriggio 88. In base alle scorte a disposizione proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle altre strutture. Non si registrano ospiti positivi al virus nelle case di riposo del territorio. Le uniche due interessate erano l’Opera Pia Mastai Ferretti, che ha superato nella fase critica i 100 positivi, dove tutti sono tornati negativi e quella di Ostra Vetere dove i positivi sono stati trasferiti in altre strutture.

