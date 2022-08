Alessandra uccisa a martellate a 56 anni dallo stalker già denunciato. Il killer è un calciatore 27enne di Senigallia

BOLOGNA - Lo stalker di Senigallia uccide a Bologna. Ieri sera l'orrore: una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si tratta di un femminicidio. L'uomo è stato arrestato, Giovanni Padovani di Senigallia. Si tratta di un calciatore 27enne, che nel 2010 aveva esordito nelle fila dell'Alma Fano in Serie C

Lui, 27 anni, Giovanni Padovani, la aspettava sotto casa dalle 19. Alle 21 è arrivata e gli ha urlato di andarsene. Invece lui l'ha aggredita, trascinata sotto al portico del palazzo, dove l'ha finita. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. All'arrivo delle forze dell'ordine sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura. La vittima è stata aggredita da una furia cieca di colpi di mazza, bastonate e martellate dall'uomo che la perseguitava ormai da tempo. La donna, infatti, aveva già denunciato per stalking il 27enne, che aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice come misura cautelare.

«Non esiste cosa più affascinante di una donna che si fa bella per piacere a sé stessa» scriveva Alessandra, conosciuta da tutti come Sandra, appena un mese fa in un post sul suo profilo Instagram in cui aveva oltre mille followers. Fisico da modella, estremamente curata e attenta al proprio aspetto, Sandra rivendicava quella libertà di sentirsi bella e mostrare il proprio corpo.