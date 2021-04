In Duomo l’addio ad Alfredo Pasquini il giovane ucciso dal padre con un colpo di pistola alla gola durante una lite

SENIGALLIA - Ieri parenti e amici hanno potuto portare un saluto ad Alfredo Pasquini, per la prima volta dopo la tragedia che si è consumata nella sua casa di Roncitelli. Nella tarda mattinata è stata allestita presso l’ospedale di Torrette la camera ardente.

E’ rimasta lì dove era stata portata subito dopo il delitto e dove il giorno successivo era stata eseguita l’autopsia. Alle 15 il feretro, dopo aver lasciato la camera mortuaria di Ancona, arriverà nella Cattedrale di Senigallia dove alle 16 si terrà la cerimonia funebre.



La famiglia materna frequenta il Duomo e ha deciso di celebrare qui la funzione, piuttosto che nella chiesetta di Roncitelli. Sarà presente don Giancarlo, il parroco di Roncitelli, insieme a don Aldo, parroco del Duomo. Don Giancarlo conosceva bene la famiglia spezzata dalla tragedia dello scorso 29 marzo quando il padre Loris ha sparato al figlio uccidendolo. Alfredo era religioso, come ha ricordato nei giorni scorsi il sacerdote e come avevano ricordato anche gli amici, con cui spesso era andato a pregare cercando conforto nella fede per trovare la sua strada. Un’amica stava organizzando anche un viaggio a Medjugorje con lui ma non c’è stato tempo. Alfredo era molto legato anche alle capre rimaste nel cortile della casa.

Gli amici ricordano quanto gli piacessero gli animali. Sono una decina e i volontari della Caritas hanno dato la disponibilità per un’altra settimana per portare il cibo agli animali, rimasti all’esterno dello stabile sequestrato. Oggi, terminata la funzione, il feretro verrà accompagnato al cimitero maggiore delle Grazie, in attesa di essere trasferito in quello di Roncitelli. La tumulazione è in programma per lunedì.

