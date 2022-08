SENIGALLIA - È morta improvvisamente, nel sonno, Ombretta Galli. Aveva 64 anni. Ad accorgersi ieri mattina sono stati il marito Renzo Todari e la figlia Arianna. Pensavano stesse dormendo quando sono andati a svegliarla ma, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare.

Ombretta, riservata e gentile

Era morta nella notte o nelle prime ore del mattino. Ombretta Galli era riservata ma molti la conoscevano a Senigallia perché aveva lavorato per tanti anni alla reception dell’Hotel Sirena, gestito da parenti. Discreta, garbata e gentile che tutti ricordano con grande affetto, dolce e premurosa con la famiglia che era la sua priorità. Aveva qualche problema di salute ma nulla di così grave da far presagire la disgrazia che si è consumata ieri, nell’abitazione di via Podesti alle Saline dove viveva con il marito e la figlia.

Molto conosciuto il marito Renzo Todari, editore della Multimedia che ogni anno pubblica TuttoGuida, una guida cartacea al cui interno senigalliesi e turisti possano trovare qualsiasi tipo di attività e di informazione utile. La data dei funerali ancora non è stata divulgata. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti ieri dai familiari di Ombretta Galli per la sua prematura e improvvisa scomparsa.