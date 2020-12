Non ci sono offerte per Ethò e Shalimar, le due discoteche storiche della città. E adesso il tentativo per il Bora Bora

SENIGALLIA - Aste deserte per la discoteca Ethò di Marzocca e per lo Shalimar di Scapezzano. Il primo lotto, costituito dalla discoteca al piano terra e da un appartamento al primo piano in via XXIV Maggio a Marzocca, è stato messo all’asta per 481.500 euro ma non sono pervenute offerte. L’Ethò era nato nel 2007 dalle ceneri della già nota discoteca Zerobabele ed era stato chiuso dalla commissione comunale di vigilanza e pubblico spettacolo a seguito dei minuziosi sopralluoghi, disposti dopo la tragedia di Corinaldo.

Molti gli interventi da eseguire prima di poter riaprire il locale da ballo che non ha più riaperto. Lo Shalimar Club, già Covo Nord Est, è un pezzo di storia di Senigallia ed è chiuso da diversi anni. Era all’asta la piena proprietà del complesso immobiliare turistico-ricreativo, costituito da cinque edifici, sulla collina di Scapezzano in via Berardinelli. La base d’asta era di 5.958.600 ma non ci sono state offerte. Si terrà invece tra pochi giorni, il 15 dicembre, l’asta per lo stabilimento balneare Bora Bora sul lungomare Marconi. Saranno venduti i diritti di piena ed intera proprietà nonché i diritti di proprietà superficiaria del complesso aziendale che prevede l’attività di gestione di un chiosco/bar, ristorante e dello stabilimento balneare. Il prezzo base è di 963mila euro. Tra i procedimenti giudiziari ci sono anche le due aree dell’ex Sacelit e dell’ex Italcementi, che sono state messe in vendita separatamente. Dopo i tentativi falliti con le aste, è stata ora applicata la procedura della manifestazione d’interesse ma al momento non sembra essercene nemmeno con questa modalità. Non rientra tra i procedimenti giudiziari invece l’ex Hotel Marche di proprietà della Provincia, che ancora non riesce a venderlo. L’interesse c’è da tempo ma nessuna trattativa è però in corso.

