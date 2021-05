SENIGALLIA - Tenta di occupare un appartamento nel complesso residenziale le Piramidi a Senigallia, in riva al mare, ma i vicini lo vedono mentre entra dalla finestra e chiamano i carabinieri: denunciato un cittadino marocchino classe '95, residente in Emilia Romagna, per invasione di terreni ed edifici e per danneggiamento.





