Eroina e arnesi da scasso tra gli abusivi: retata all'ex Hotel Marche a Senigallia, cinque denunciati

SENIGALLIA - Blitz della polizia nell’ex Hotel Marche occupato da cinque persone, tre delle quali sorprese a drogarsi. Tutti sono stati denunciati. Nei giorni scorsi, alla sala operativa del Commissariato di Senigallia, sono arrivate diverse segnalazioni, da parte di cittadini e passanti, che riferivano di un continuo via vai di persone all’interno dell’immobile.

Nel corso della verifica interna i poliziotti hanno rintracciato, intenti a dormire in una delle stanze, due cittadini extracomunitari, 25enni già noti, con numerosi precedenti penali perché resisi autori di diversi reati. In un altro locale del comprensorio, non lontano, sono stati individuati, seduti attorno ad un tavolo e intenti a consumare eroina, altri tre soggetti, tra cui due donne, originarie del Pesarese, e un uomo dell’Est Europa, 25enne. L’uomo dell’Est Europa, infine, è stato trovato in possesso di alcuni arnesi, guanti e cappelli che, tenuto conto delle condanne già subite e dei precedenti, secondo gli agenti erano utili per la commissione di reati predatori.