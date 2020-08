Nuovo ponte 2 Giugno, rinviato a ottobre. Slitta il restyling del lungomare Mameli

SENIGALLIA Rinviato a ottobre il nuovo ponte 2 Giugno mentre partirà a settembre l’allestimento delle vetrate per chiudere l’ex pescheria del Foro Annonario. Sarà un autunno di cantieri perché anche il restyling del lungomare Mameli è slittato a settembre, stesso mese in cui inizieranno le indagini archeologiche disposte dalla Soprintendenza in piazza Simoncelli prima che gli operi inizino a lavorare. Tutti cantieri tra centro storico e lungomare dove gli amministratori non hanno voluto compromettere la parte finale dell’estate. In particolare ponte 2 Giugno che collega il centro con il rione Porto, in particolare via Carducci.



In queste giornate è molto transitato ed eliminare l’unico collegamento pedonale avrebbe creato dei danni alle attività. «Abbiamo deciso di rinviare la demolizione dell’attuale ponte - conferma il vicesindaco Maurizio Memè -cui farà seguito la predisposizione del nuovo. A ottobre inizieranno i lavori». Si tratta di 40 giorni di cantiere. Intanto il nuovo ponte a campata unica verrà realizzato in fabbrica e portato in centro storico solo per essere montato. Nel frattempo però ci sono altri lavori da eseguire prima sul posto. «Un mese servirà tra la demolizione del ponte – spiega l’ingegnere Nafez Sager, progettista – lo spostamento degli impianti e dei sottoservizi, la costruzione dei pali e delle spalle di sostegno del nuovo impianto che dovrà essere poi montato. Solo quest’ultima operazione richiede una settimana. Infine dieci giorni serviranno per ripristinare gli impianti, l’asfalto e l’illuminazione. In totale 40 giorni. La costruzione del nuovo ponte ancora non è iniziata per via dello slittamento del cantiere».

Il ponte sarà carrabile poi la futura Amministrazione deciderà se lasciarlo pedonale come l’attuale o riaprirlo al traffico. Salvo imprevisti infatti sarà funzionale a novembre e ci sarà quindi già il nuovo sindaco con la sua squadra. Meno complessa la situazione al Foro Annonario dove l’allestimento delle vetrate durerà alcuni giorni. «Per quanto riguarda il Foro Annonario abbiamo appaltato i lavori che inizieranno a settembre – spiega Enzo Monachesi, assessore ai Lavori pubblici – stesso mese in cui sono previste le indagini archeologiche su piazza Simoncelli, necessarie prima di aprire il cantiere. A settembre inoltre un altro grande intervento riguarderà il lungomare Mameli. Al riguardo ricordo che, in accordo con le associazioni di categoria, abbiamo deciso di posticiparlo per evitare di creare disagi alla stagione turistica in corso». Sarà un autunno di grandi lavori dove ne potrebbero partire anche altri. È infatti in stand by la rotatoria della Penna, che dovrà sorgere nel più grande incrocio della città tra il centro storico e il lungomare.

Fermo con le quattro frecce anche il progetto di finanza presentato da Conad per la riqualificazione dello stadio Bianchelli, che prevede anche la costruzione di un supermercato nell’antistadio. Proseguono invece i lavori nell’area ex Messersì dove presto verrà realizzata la nuova rotatoria all’incrocio con via Capanna ed in autunno dovrebbe aprire anche il maxi-parcheggio di via Cellini, il primo multipiano presente in città a ridosso del centro storico.

