Nuovo ponte 2 Giugno, ci siamo quasi. Niente rinvii, verrà realizzato d’estate

SENIGALLIA - Avviata la gara d’appalto per il nuovo ponte 2 Giugno che verrà rifatto entro 40 giorni dalla consegna dei lavori. Un cantiere lampo. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 18 maggio e tra giugno massimo luglio, nel caso dovessero presentarsi degli imprevisti, la città avrà il nuovo ponte sul Misa. La soluzione definitiva, progettata dall’ingegnere Nafez Sager, ha permesso anche di risparmiare. La cifra inserita nel bando è infatti di 1.574.126,88 euro rispetto ai 2,5 milioni di euro previsti inizialmente.

La Soprintendenza, autorizzando la demolizione della struttura esistente, ha inserito come prescrizione il recupero delle balaustre attuali per mantenere un aspetto classico, che meglio si integra nel contesto storico in cui l’opera andrà ad inserirsi. Sarà l’estate del nuovo ponte 2 Giugno. «La gara è stata avviata e l’impresa che vincerà inizierà con la demolizione dell’attuale ponte – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – per poi provvedere al posizionamento del nuovo».

Realizzato ad unica campata, verrà costruito in un’altra sede e poi posizionato dopo che sarà stato demolito l’attuale e saranno state rinforzate le spalle laterali. Il 2 maggio è stato pubblicato il bando che scade il 18. «Un risultato che ci soddisfa – prosegue il primo cittadino - perché ho sempre sostenuto che il nuovo dovesse essere quanto più possibile simile se non uguale a quello che verrà demolito». I lavori saranno realizzati dalla Regione, tramite il suo braccio operativo che è il Consorzio di bonifica delle Marche. Si tratta di un’opera idraulica che andrà ad alleggerire la portata del fiume Misa eliminando le pile in alveo. Rappresentano un ostacolo in caso di piena. La loro rimozione consentirà di far defluire un maggior quantitativo di acqua verso il mare e di ridurre il rischio di un’esondazione nel centro cittadino. Nella circostanza verrà realizzato un ponte in grado di sostenere il traffico veicolare, diversamente da quello attuale chiuso ormai da alcuni anni. La città avrà una struttura nuova e funzionale e ne guadagnerà in sicurezza abbassando il rischio idraulico. Pur essendo carrabile, il primo cittadino ha deciso di confermarlo pedonale. Contestualmente sono pronti a partire anche i lavori dell’escavo della parte finale del fiume, tra la ferrovia e il mare, oltre ad una serie di opere di manutenzione del Misa. C’è da aspettarsi una stagione turistica all’insegna dei cantieri che saranno aperti anche nel mese di agosto.

«Visto che non sarà un’estate normale non verranno bloccati i cantieri – spiega il sindaco Mangialardi –, le interferenze saranno minori rispetto al passato, in considerazione di un afflusso ridotto dall’emergenza sanitaria, quindi se necessario verranno autorizzati lavori anche ad agosto». L’amara consolazione in questo periodo di emergenza sanitaria in cui almeno il Comune porterà avanti i cantieri. «Non appena la proprietà sarà pronta potrà partire anche la rotatoria della Penna – conclude – e proseguiremo anche i lavori sul lungomare. Prossima tappa sarà il restyling di un tratto di lungomare Mameli poi la segnaletica della pista ciclabile che verrà rifatta tutta blu dal porto fino al Ciarnin».

