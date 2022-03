Il nuovo Lab 2022 verrà svelato il 2 aprile. Uliassi, lo chef stellato promette un menù dalle grandi emozioni per la riapertura del suo ristorante

SENIGALLIA - Emozioni forti con il Lab 2022 del pluristellato chef Mauro Uliassi, da mandare in estasi. Ogni anno al menù ricercato del suo ristorante sul mare si uniscono dieci ricette inedite. È questo il Lab, piatti che nascono nel laboratorio sperimentale dell’artista. Opere da assaporare, mordere e degustare in tutta la loro essenza. Il nuovo Lab verrà svelato il 2 aprile, quando il ristorante sulla banchina di levante riaprirà.



Il tre stelle Michelin è però già al lavoro come ha raccontato sui social, anticipando per il momento solo le sensazioni che il Lab dovrà scatenare. Un viaggio multisensoriale nel mangiare, emozionandosi, fino a trarne vero piacere. «Il Lab è avere nuovi pensieri sul gusto - anticipa Mauro Uliassi. - È il desiderio di appropriarsi dei sensi di chi ti ha scelto. È il desiderio di far godere, di produrre momenti estatici. A tavola si mugola come a letto. Il cibo e l’eros sono le due sole attività che coinvolgono tutti e cinque i sensi. Il cibo e l’amore sono i fondamenti della vita senza i quali non si potrebbe vivere».

Un Lab passionale insomma. «Penso che le persone che amano cucinare siano molto fortunate - aggiunge - perché nel loro desiderio di dare piacere agli altri fanno coincidere perfettamente questi due fondamenti nella loro quotidianità». Vacanze terminate per l’artista della tavola che, in attesa della riapertura, sta sperimentando piatti che possano davvero sorprendere. Pronto ad affrontare una nuova stagione dopo un 2021 da incorniciare.



«Nonostante le difficoltà della pandemia, quella del 2021 è stata una stagione pazzesca - spiega Uliassi - intensa, faticosa, lunga, piena di emozioni». Come ogni anno, quindi, nei quaranta giorni che precedono l’apertura del ristorante Mauro Uliassi, insieme alla sua brigata, si concentra sullo studio e la ricerca di ricette inedite. «Tutti i Lab - conclude lo chef pluristellato - sono pensati in questo modo, concentrati sul piacere».

