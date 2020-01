SENIGALLIA - Mostrata in anteprima al sindaco Mangialardi la nuova sede del comitato locale della Croce Rossa che sabato verrà inaugurata: A fare gli onori di casa il presidente Marco Mazzanti. La postazione di via Foce Cesano andrà ad affiancarsi alla storica di via Narente che rimarrà per le attività amministrative e sociali.

Croce Rossa di Senigallia, le foto in anteprima della nuova sede

Ultimo aggiornamento: 12:27

