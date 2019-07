Nudo sulla spiaggia di velluto. La foto del turista è virale sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È di un turista svedese la foto più trash dell’estate. Lato B in bella mostra in uno scatto che lui stesso ha pubblicato lunedì sera sul social Instagram. Una foto che ha fatto molto discutere in città. C’era chi aveva sostenuto nei giorni scorsi su Facebook di aver visto un uomo nudo in spiaggia. Probabilmente era proprio lui.