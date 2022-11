SENIGALLIA - L’ex Da Bano riaprire con America Graffiti, il diner americano in franchising che a Senigallia, la città del Summer Jamboree, funziona molto bene. Basta aprire la porta per fare un tuffo nel passato e ritrovarsi nell’America degli anni ’50. L’attività si allarga tornando dal 24 novembre a far rivivere la storica sede del ristorante Da Bano sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Altrettanto storica è quella che lascia sul lungomare Alighieri perché sorgeva al posto dell’ex El Mariachi, un locale che aveva segnato la storia della movida senigalliese del nuovo millennio per tanti anni fino all’arrivo, nel 2013, di America Graffiti.

L’annuncio



I titolari hanno annunciato sui social la chiusura con imminente riapertura nella nuova sede. «Dopo 9 anni e un po’ di mesi, lasciamo la vecchia location in lungomare Dante Alighieri per spostarci nella nuova del lungomare Leonardo Da Vinci 19, ex ristorante da Bano – scrivono Simona Pomoni e Vincenzo Cipolletta -. Con questo messaggio ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa splendida avventura. La location è molto diversa dalla vecchia ma il minimo comune multiplo è l’A², l’amore indefinito e immenso che ci ha accompagnato in questa esperienza e concezione di vita, moltiplicato per se stesso». Il ritorno nella nuova sede il 24 dalle 18.30 in poi.



Il cambiamento



Il lungomare è in continuo fermento. Ha infatti chiuso i battenti Il Tucano, altra storica attività che dopo 34 anni ha deciso, in maniera sofferta ma necessaria, anche a fronte del caro bollette, di chiudere per sempre. Quando aveva aperto, alla fine degli ’80, c’era un vero tucano ad accogliere i clienti all’ingresso e proprio lui aveva dato il nome al ristorante e pizzeria, diventato ben presto un punto di riferimento sulla riviera del Ciarnin, non solo per mangiare ma per trascorrere anche le serate in musica e allegria. L’attività è adesso in vendita. Senza Da Bano e Il Tucano il lungomare Da Vinci al Ciarnin perde due pilastri della ristorazione ma, nel primo caso il posto è stato già occupato e a breve tornerà ad animarsi. Sicuramente non mancherà chi farà rivivere anche la sede del secondo con una nuova veste e gestione.