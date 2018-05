Nove vigili urbani in arrivo: rinforzi in vista per la stagione estiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Nuova lite nella pescheria del Foro Annonario, dove sono intervenuti i vigili nel tardo pomeriggio di venerdì. In centro è intanto scattata una task force con agenti a piedi tra la gente. Dalla prossima settimana arriveranno anche i rinforzi. Per la stagione estiva sono infatti attesi nove vigili urbani. Nessun ausiliario del traffico ma solo agenti di polizia locale in grado anche di svolgere altre mansioni, oltre al controllo della sosta. Cinque agenti arriveranno per 4 mesi e quattro per due mesi e dieci giorni. I primi arrivi sono attesi dalla prossima settimana. Saranno scaglionati. Due nei prossimi giorni, tre dal primo giugno e quattro da fine giugno.