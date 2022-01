Albero crolla in strada, motociclista lo centra in pieno e resta ferito. Soccorso da vigili del fuoco e 118

SENIGALLIA - L'albero crolla e un motociclista vi si schianta contro. E' successo questa sera, alle 19.30, poco dopo le 19.30, in via Camposanto vecchio a Senigallia dove un pino, molto probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, è crollato a terra.

I vigili del fuoco, accorsi sul luogo insieme al personale del 118, hanno dapprima soccorso il motociclista per consegnarlo alle cure dei sanitari. In secondo luogo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la sede stradale rimuovendo il pino. In corso di accertamento le condizioni del motociclista che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 21:09

