Nonnina chef star del web il video dei "dollari" è virale Claudina fa il giro del mondo

SENIGALLIA - I dollari di Claudina Balducci spopolano sul web. Ha superato le 26.000 visualizzazioni il video in cui la 84enne di Castellaro prepara la pasta a mano. Una volta riempita con la farcitura aggiunge il sugo. Il risultato ricorda delle banconote arrotolate. Essendo il verde il colore predominante sono stati chiamati dollari. La spiegazione è stata fornita nel video, pubblicato sul canale YouTube di Pasta Grannies dedicato alle nonne e alla loro maestria nel fare soprattutto la pasta in casa. La sfoglia stesa con il mattarello e tirata a mano come vuole la tradizione. Pasta Grannies è anche un blog, ideato dalla britannica Vicky Benninson, che sta riscontrando grande successo in Inghilterra e negli Stati Uniti. Essendo sul web però da ogni parte del mondo è possibile seguirlo. Nel filmato Claudina Balducci fa vedere come si preparano i dollari. Una voce fuori campo descrive in inglese la preparazione. Il video, che all’estero sta spopolando, è diventato virale anche in città. Mercoledì il figlio, Ercole Moroni, l’ha condiviso su Facebook. Il noto fiorista della star è inoltre presente nel filmato come aiutante. «Mamma è di Castellaro di Senigallia come me – racconta Ercole Moroni – anche se il video è stato girato nella mia casa di Belvedere Ostrense. Le riprese risalgono a quasi due mesi fa. La spiegazione è tutta in inglese perché il blog Pasta Grannies ha un pubblico internazionale».