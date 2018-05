Non solo Materazzi e Zorzi ecco tutti i premiati dello "Sportivo dell'anno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E’ stato definito il quadro dei premiati, nelle varie categorie, dello “Sportivo dell’anno”. La ventesima edizione dell’attesa manifestazione si terrà il prossimo 8 giugno al Foro Annonario di Senigalia, organizzata dall’agenzia Nerosubianco insieme a Comune di Senigallia e Bcc Pergola e Corinaldo, con il patrocinio delConi e dell’Ussi. Insieme al cestista della Goldengas Emiliano Paparella , vincitore del titolo 2018, alla judokaCarolina Mengucci ed al calciatore vigorino Enrico Magi Galluzzi seconda e terzo classificato, nel corso della serata saranno come sempre consegnati diversi altri riconoscimenti.Saranno tre gli “Sportivi Junior”, titolo destinato agli under18 che hanno ottenuto eccellenti risultati a livello nazionale: Margherita Frulla (scherma), Lorenzo Bronzini (nuoto) e Diego Goretti (motociclismo). Il Premio Speciale della Commissione verrà consegnato ad Alberto Oliveti , che dopo una bella carriera nella pallacanestro – per lui anche otto stagioni di Serie A, prima di chiudere l’attività nella sua Senigallia – da medico di famiglia impegnatonelle associazioni di categoria, svolge oggi un ruolo di primo piano come Presidente dell’Enpam, ente di previdenza dei medici italiani.Il Premio alla Carriera sarà dedicato alla memoria di Stefano Pompei, una vita legata al judo prima da atleta di caratura nazionale nelle Fiamme Oro, poi da istruttore arrivato fino alla cintura nera V dan e da dirigente, con la presidenza della Polisportiva Senigallia che ha guidato dal 2008 fino alla sua prematura scomparsa lo scorso aprile.Il Premio Ussi Marche dedicato alla memoria di Adelio Pistelli sarà invece assegnato ad Andrea Zorzi, uno degli assoluti protagonisti della “generazione dei fenomeni” che portò l’Italia ai più alti vertici della pallavolo, compresi i due Mondiali vinti nel 1990 e 1994. “Zorro” sarà anche protagonista del talk showinsieme ad un altro Campione del Mondo: Marco Materazzi tra l’altro grande mattatore della storica finale con la Francia a Berlino 2006. Un premio anche per tutta la squadra dell’Audax 1970 Calcio a cinque, promossain Serie C1, mentre la serata sarà costellata dalle esibizioni delle squadre scolastiche di Marchetti, Panzini, Perticarie Medi che anche quest’anno si sono qualificate alle finali nazionali dell’Olimpiade della Danza, con il “Medi”che si è aggiudicato per l’ottava volta il titolo italiano. In programma anche le performance delle ginnaste della Polisportiva Senigallia​La serata sarà presentata dal giornalista Fabio Girolimetti e verrà aperta con il ritorno sul palco dei personaggi che in questi vent’anni si sono aggiudicati il titolo di “Sportivo dell’anno”: rivederli anche a distanza di tempo dalle loro performance vincenti sarà sicuramente molto interessante. Una ventesima edizione dello “Sportivo” particolarmente ricca di contenuti e protagonisti, ai quali Senigallia vorrà certamente tributare il giusto applauso: l’appuntamento è fissato per venerdì 8 giugno al Foro Annonario, con inizio alle 21. L’ingresso è libero.