Non serve abbastanza alimenti locali: chiusura temporanea per l'agriturismo

SENIGALLIA - Sanzionato dalla Forestale il titolare di un agriturismo perché non rispettava la percentuale di prodotti locali da utilizzare. Gli ispettori dell’Asur invece hanno riscontrato irregolarità dal punto di vista igienico sanitario in una pizzeria. I provvedimenti conseguenti, che hanno portato nel primo caso ad una chiusura temporanea e al secondo ad una serie di adeguamenti, sono stati presi dal sindaco che ha emanato le ordinanze pubblicate all’albo pretorio. Nell’agriturismo i carabinieri forestali hanno riscontrato un illecito amministrativo dopo aver effettuato un blitz. In particolare è stata contestata la violazione della legge regionale perché utilizzava prodotti non conformi a quanto stabilito dalla normativa in merito alla somministrazione di alimenti e bevande.