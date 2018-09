Non si compra più l'auto ma il venditore pretende comunque la percentuale

di Federica Serfilippi

SENIGALLIA - Va in una concessionaria, si mette d’accordo con il proprietario per la vendita di un’Audi, ma alla fine l’affare salta. E con la mancanza di soldi in entrata, un affiliato del gestore dell’attività commerciale – a cui sarebbe spettata una parte dell’incasso – cerca di far redimere l’acquirente appena sfumato. Non con le parole e un’opera di convincimento tipica dei commerciali, ma con le botte e la pretesa di denaro a titolo di risarcimento per la mancata compravendita. È questo il contesto ricostruito dalla procura per il procedimento finito ieri mattina al quinto piano del palazzo di giustizia.