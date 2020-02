«Non chiudete quel canile». Scatta la raccolta delle firme

SENIGALLIA - Rischia di chiudere il canile sanitario e gli animalisti sono pronti alla mobilitazione. Intanto è scattata una raccolta firme che presto avrà anche una modalità online per arrivare ad un maggior numero di persone. L’Asur ha informato, dell’intenzione di lasciare la gestione del canile, l’Associazione Cuori Pelosi di Senigallia e dintorni Onlus che ogni giorno amorevolmente si prende cura di cani e gatti. Senza il servizio veterinario garantito non potrà essere più un canile sanitario e le opzioni sono due: potrà rimanere un rifugio per animali abbandonati, come le volontarie sperano, oppure chiudere. Tanti cani sfortunati hanno trovato una famiglia in questi anni grazie al lavoro delle volontarie che non vogliono rinunciare a farlo anche se, senza l’appoggio sanitario, tutto sarà più difficile e costoso. Molti si stanno mobilitando in città perché non accada. © RIPRODUZIONE RISERVATA