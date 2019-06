«Non abbiamo seggiolini»: â€‹famiglia con bimbi rifiutata al ristorante

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Rifiutata al ristorante una tavolata con bimbi piccoli, perché il locale era sprovvisto di seggiolini. Con questa motivazione una comitiva di genitori si è vista negare la prenotazione in un locale del lungomare di levante. Una mamma indignata si è sfogata sui social, raccontando la sua esperienza, e scatenando un acceso dibattito che ha fatto emergere pareri discordanti.C’è chi è rimasto stupito per la risposta del ristoratore e chi invece ha lamentato come sia fastidioso andare al ristorante quando ci sono tanti bambini abbandonati a se stessi che fanno confusione. Qualcuno ha anche proposto la “No kids zone” tanto in voga negli Stati Uniti per chi vuole andare al ristorante e godersi la pausa pranzo in totale relax. «Ho chiamato il ristorante per effettuare la prenotazione – racconta la donna, residente in città che preferisce però rimanere anonima – e mi sono sentita rispondere che non potevano prendere la prenotazione perché non avevano seggiolini adatti a bambini troppo piccoli. Sarebbero stati 5 o al massimo 6 e tutti di circa un anno».