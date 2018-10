Medicina Interna-Neurologia Nominati i nuovi primari dell’ospedale di Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Il sindaco Maurizio Mangialardi ha preso parte alla presentazione dei due nuovi primari dell’Ospedale di Senigallia che, come già annunciato tempo fa, andranno ad assumere la guida dei reparti Medicina interna e Neurologia. Si tratta rispettivamente della dottoressa Laura Morbidoni e del dottor Luigino De Dominicis.Per la dottoressa Morbidoni si tratta di un ritorno, dato che aveva già operato nella struttura senigalliese come medico. Tra le sue esperienze figurano anche incarichi all’Inrca e al Pronto soccorso di Pesaro. Il dottor De Dominicis, invece, proviene dall’Area vasta 3, dove è stato direttore del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Macerata.Nell’occasione, è stato presentato anche il dottor Claudio Alesi, il quale, sempre all’interno dell’Area vasta 2, andrà ad assumere l’incarico di primario del reparto Neurologia di Jesi.“Tre nomine – commenta il sindaco Mangialardi – che dimostrano come l’Area vasta 2 funziona se tutto va a regime, anteponendo la programmazione territoriale alla difesa di anacronistici localismi, e soprattutto pensando le nostre singole strutture ospedaliere come un unico ospedale di rete”.“Per quanto riguarda Senigallia – aggiunge – i due nuovi arrivi vanno a potenziare l’organico della nostra struttura, premiando il lavoro di dialogo e concertazione che l’Amministrazione comunale ha portato avanti con la Regione Marche, l’Asur Marche e l’Area vasta 2, nella ferma volontà di rendere sempre più efficiente il nostro sistema sanitario e migliorare la qualità dei servizi sull’intero territorio”.