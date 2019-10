Senigallia, night club non in regola chiuso dalla polizia: altro colpo alla movida

SENIGALLIA - Movida senza pace: chiuso il Night Club di Strada della Bruciata. La polizia ha sospeso l’attività perché non rispettava le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi. Aveva il certificato antincendio scaduto, mancava la licenza per il pubblico spettacolo e presentava altre carenze sull’illuminazione e nella documentazione.

Si tratta dell’ex Snoopy che utilizza attualmente l’insegna di My Club, pur essendo nel frattempo diventato solo Night Club. Il marchio My Club è di proprietà dell’ex socio che fa sapere di essere quindi estraneo ai fatti contestati. Nella serata di venerdì il personale del Commissariato, insieme ai vigili del fuoco di Ancona e all’ispettorato del Lavoro di Ancona, è stato impegnato in mirate attività di controllo nei confronti di tre locali pubblici di Senigallia e Montemarciano.

Tali controlli si inseriscono nell’ambito delle più ampie attività di controllo, finalizzate alla verifica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza dei locali pubblici. Nel corso dell’ispezione sono state identificate complessivamente circa 100 persone, tra il personale ed i clienti dei tre locali. All’esito degli approfondimenti effettuati sono emerse gravi carenze a carico del Night Club di Cesano, da anni presente nel settore dell’intrattenimento notturno. Sono state riscontrate carenze sia sotto il profilo autorizzatorio che in materia di prevenzione incendi.

